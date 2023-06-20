拜登儿子韩特涉逃税和违法拥枪 与检方达成认罪协议

（法新社华盛顿20日电） 检方表示，美国总统拜登的儿子韩特（Hunter Biden）被控未缴交联邦所得税和非法拥有枪枝等罪名，他已经和司法部达成协议同意认罪。白宫表示，拜登夫妇对儿子表示支持。

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53岁的韩特．拜登与家乡德拉瓦州联邦检方达成的这项认罪协议，尚须获得联邦法官同意，他不太可能面临牢狱之灾。

韩特．拜登的商业交易引发不少争议，多年来受到共和党国会议员抨击。

白宫发言人山姆斯（Ian Sams）代表拜登夫妇就此事发表简短声明说：「总统和第一夫人都爱他们的儿子并支持他，他在持续重建自己的生活。我们对此没有进一步评论。」

联邦检察官魏斯（David Weiss）说，韩特．拜登同意接受认罪协议，承认「两项故意不支付联邦所得税的罪名」。

根据法庭文件，韩特．拜登2017和2018年收入都超过150万美元，却未准时报税，因此这两年都欠下超过10万美元税款。这两项罪名可让他最高各被判一年刑期，外加10万美元或双倍罚款。

魏斯说，韩特．拜登也面临另一项罪名，即「管制药物使用者或成瘾者拥有枪械」。他曾承认过去苦于毒品问题。

© 2023 AFP