欧洲天盾计画德国主导 法国持反对态度

（法新社巴黎19日电） 法国今天试图在自家主办的欧洲防长会议中，消除欧洲各国在联合防空议题上的意见分歧。

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这场会议在巴黎航空展（Paris Air Show）期间举行，由法国国防部长勒克努（Sebastien Lecornu）主持，欧洲约20国国防部长及欧洲联盟执行委员会（European Commission）内部市场事务执行委员布勒东（Thierry Breton）都将与会。

一名法国政府消息人士告诉法新社，德国国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）最初不情愿出席，但后来同意前来。

勒克努在巴黎航空展表示：「我们有2项职责：准备好协助乌克兰并长期增援（北大西洋公约组织）东翼，（以及）重拾我们在冷战期间熟悉但又重新变得重要的初衷。」

他还说：「我们必须跟上技术跃进、不同战略联盟及世界混乱不仅源自东方的事实。」

观察人士普遍认为，这次会议是为了回应德国主导的「欧洲天空之盾」倡议（European Sky Shield Initiative），这项计画自去年10月启动，约16个北约国家和瑞典都预计采用德国、美国和以色列的装备。

法国和波兰一直抵制这项计画，因为巴黎当局一心想推广自家制造的中程防空飞弹。

这项计画事关巨额合约，到了2030年，光是德国和法国就预计将斥资100亿欧元（约新台币3377亿元）在防空设备上。

© 2023 AFP