派对门报告获议员认同 强生国会通行证遭取消

（法新社伦敦19日电） 英国国会议员今天以压倒性票数，决定取消前首相强生的国会通行证，因为据获得他们认同的报告，强生在COVID-19疫情时发生的「派对门」事件上，对议会撒了谎。

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在强生（Boris Johnson）59岁生日这天，历经数小时的激辩后，国会议员以354比7的悬殊票数，对特权委员会（Committee of Privileges）的调查结果表达认同，但包括现任首相苏纳克（Rishi Sunak）在内的许多保守党人弃权。

在辩论期间，议员们及前首相梅伊（Theresa May）同声要求国会同僚谴责强生。强生在得知调查结果后，已经在9日先发制人辞去国会议员职位。

梅伊表示，国会的这次表决将是「恢复民众对议会信任，微小却重要的一步」。

梅伊敦促所属政党必须表现出「不论这个在我们当中的人有多资深，只要必须采取行动，我们都准备好了」的态度。显然是在嘲讽苏纳克，以及他做出弃权决定。

强生和他日益减少的支持者，将委员会的报告形容是「政治迫害」。

主管脱欧机会和政府效率的部会前首长芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）表示，那个委员会「蓄意试图对强生的行为做出最不利的解释」。

但承诺要恢复政府诚信的苏纳克表示，委员会的跨党派成员「确实完成了他们的工作」。

© 2023 AFP