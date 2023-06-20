福斯新闻采访川普谈机密文件处理

（法新社华盛顿19日电） 美国前总统川普面临数十项不当处理机密文件的指控，他接受倾保守派的福斯新闻（Fox News）刁钻的采访时为自己辩护，称当时因「太忙」而未将那些文件整理分类。

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联邦调查局（FBI）去年8月搜索川普位于佛罗里达州的豪宅后，联邦政府对川普提出37项指控，川普13日在迈阿密正式出庭受审。

司法部指控川普违反间谍法和其他法律，因为他在卸任时带走机密文件，且未将它们移交国家档案局（National Archives）。

现年77岁的川普现正争取明年重返白宫宝座，他在今晚播出的访谈内容中向福斯新闻主持人拜尔（Bret Baier）表示，他于2021年1月离开白宫时，个人物品与政府文件混杂在一起。

「就我而言，我很快就把它们拿出来，但有人将它打包，后来我们就离开了。我的衣服在那里面，还有各式各样的个人物品，很多很多东西。」

川普声称「我完全有权拥有那些箱子」。

拜尔询问川普，为何不在官员询问时直接交出文件，川普说：「因为我有一些箱子，我想翻一下，把我的私人物品拿出来。我还不想把那些东西交出来。」

川普补充说：「正如各位所见，我很忙。」

司法部在起诉书中提到的证据，包括2021年7月某次会议的录音，当时他与1名作家、1名出版商和2名员工会面，这些人都没有美国安全许可。当时已不是总统的川普向他们展示他所谓的「保密」和「高度机密」文件。

根据起诉书内容，川普当时说，「这是保密资讯，我身为总统，本来大可解密」，但「现在不行了，你们懂的，不过这仍然要保密」。

当拜尔就这次会面逼问川普时，川普声称他向其他人展示的东西「并非文件」。

他表示「我有的是报纸文章，杂志文章」。

「那是一大堆谈论伊朗和其他事务的纸张和其它东西。有可能已被搁置，也可能没有，但那不是一份文件。」

拜尔还逼问川普目前面临的状况，即原先作为他下属的许多共和党人，现在不是挑战他，就是严厉批评他，其中包括巴尔（Bill Barr）。巴尔作为当时的司法部长，拒绝介入川普关于选举舞弊的指控。

© 2023 AFP