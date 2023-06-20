英保守党对采访年会媒体收费 外媒批评

（法新社伦敦20日电） 法新社等数百家外国媒体今天指控英国保守党，对采访其年度大会的记者收费，破坏新闻自由。

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首相苏纳克（Rishi Sunak）所属的执政党去年召开年会时首次对发放记者证收取费用，无视英国和外国各单位的抗议。

现在保守党又再对10月曼彻斯特年会收取费用，目前为137英镑（约新台币5400元），8月1日将涨为880英镑。

保守党坚称，收取的款项有助支付「数以千计」记者不出席产生的行政开销。

但英国外籍记者协会（Foreign Press Association）表示，保守党并未拿出这么多记者缺席的证据。

「因此，我们呼吁保守党大会主办单位取消或退还费用，让所有人都能免费地进行公平的报导。」

这封公开信由近300家媒体集团签署，包括法新社、纽约时报、华盛顿邮报（Washington Post）、世界报（Le Monde）、印度人报（The Hindu）、读卖新闻（Yomiuri Shimbun）、明镜周刊（Der Spiegel）、雪梨晨驱报（Sydney Morning Herald）等，代表包括中国和俄罗斯等60多国媒体。

部分英国媒体去年也抱怨收取费用，但并未集体表达立场。

法新社联系保守党总部，尚未获得回覆。

采访英国主要在野党工党则是7月28日前免费，此后至8月31日收费75英镑，9月1日起收取95英镑。

© 2023 AFP