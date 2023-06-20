萧兹重申分散贸易风险 李强吁德中携手拚经济

（法新社柏林20日电） 德国总理萧兹今天会见来访的中国国务院总理李强，会后萧兹重申德国分散贸易风险的方针，李强则呼吁两国加强合作以提振全球经济，并敦促柏林勿以去风险化作为疏远中国藉口。

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法新社报导，这是李强上任后首趟出访行程，凸显北京对于改善中国与欧洲联盟（EU）关系的重视。欧盟传出对北京的批评声浪愈来愈响亮。

德国与欧盟因仰赖俄罗斯天然气及COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间供应链中断而受到伤害，此后便不断加强摆脱对中国依赖的「去风险化」行动。

萧兹（Olaf Scholz）在会谈后的记者会上表示，德国正「致力于积极拓展与亚洲和其他地区的经济关系」。

然而，李强在记者会上则强调「全球经济复苏缺乏成长动能」，「中国与德国作为有影响力的大国，更应该密切合作推动世界和平与发展」。

李强还说，投资人很重视去除风险，「但如果是以去风险之名，来对某些国家行脱钩或差别对待措施之实...那就会违反市场规则及公平竞争环境原则」。

他并表示：「我想大多数德国产业界的朋友不会视中国为风险，也不会同意针对中国进行任何所谓去风险化行动。」

出口大国德国过去一直享有与中国的特殊关系。前总理梅克尔（Angela Merkel）执政时期，德国对中国采取务实做法，一方面使得中国成为德国出口商的重大市场，同时也让德国在接纳刘晓波之妻刘霞等中国重要异议人士之下，仍显然不会遭受任何报复。

不过时至今日，德国政府在李强到访前几天发布的首份国家安全战略报告当中，却称呼中国是「伙伴、竞争者和敌对体制」，还指责北京的行为违反德国利益、令国际安全「面临愈来愈大压力」，并且漠视人权。

© 2023 AFP