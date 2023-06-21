为中国执行猎狐行动 3人定罪

（法新社纽约20日电） 一位美国纽约退休警官和两名中国公民因参与强行将美国居民遣返中国的「猎狐行动」（Operation Fox Hunt）计画，今天遭到定罪。

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纽约东区检察官在声明中说，55岁的退休纽约警察麦马洪（Michael McMahon）、66岁的朱勇（Yong Zhu, 译音）、27岁的郑聪颖（Zheng Congying, 译音），在经过3星期审判后，被联邦陪审团判定有罪。

退休后转为私家侦探的麦马洪遭控非法担任中国代理人、共谋跨州跟踪和进行跨州跟踪等罪名，住在皇后区的朱勇被控同样罪名；住在布鲁克林的郑聪颖遭控共谋跨州跟踪和进行跨州跟踪。

美国检察官办公室表示，麦马洪和朱勇在中国官员指示下进行「骚扰、跟踪和胁迫」美国居民返回中国。

这是中国在全球各地所谓「猎狐行动」的一部份。

麦马洪面临最高20年徒刑，朱勇25年，郑聪颖10年。

美国政府近年来对居住在美国的中国人士遭跟监和骚扰进行调查，迄今已起诉数名中国人。

北京为这项行动辩护，称这是反贪腐运动的一部份，并表示中国执法机构在国外遵循国际法。

© 2023 AFP