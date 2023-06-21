瑞士总统意外宣布 年底退出最高行政机关

（法新社伯恩21日电） 瑞士总统兼内政部长柏塞兹今天宣布，他将在年底退出政府。由于柏塞兹进入瑞士最高行政机关联邦委员会（Federal Council）已达10多年，这项行动出乎外界意料。

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现年51岁的柏塞兹（Alain Berset）告诉瑞士联邦委员会其余6名委员，他计划今年底退出委员会，并称这是「离开的正确时机」。

在富裕的阿尔卑斯山国家瑞士，总统由联邦委员会7名委员每年轮流担任。柏塞兹在2012年进入委员会，目前是他第2度担任总统，上次是在2018年。

柏塞兹今天在瑞士首都伯恩（Bern）匆忙召开的一场记者会上表示：「我今天上午告知国会议长及联邦委员会其他委员，我计划在本届国会任期结束时离开联邦委员会，也就是在今年底。」

柏塞兹说：「我感觉自己已经完成尽可能的事项。我已经付出一切。」

柏塞兹身为内政部长负责卫生事务，因此在瑞士处理COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情上扮演重要角色。

此外，瑞士政府今年3月安排国家最大银行瑞士银行（UBS）在一个周末内紧急收购陷入困境的第2大银行瑞士信贷（Credit Suisse），柏塞兹也在其中扮演关键角色。

瑞士将在10月22日举行国会选举，选出下议院「国民院」（National Council）和上议院「联邦院」（Council of States）的新成员，联邦院由瑞士各邦代表组成。

瑞士联邦委员会的席位则鲜少开放竞选，而是根据数十年来不成文协议由瑞士主要政党瓜分。这项协议也被称为「神奇公式」，通常不受国会权力更迭影响，而是反映瑞士民主的妥协精神特色。

© 2023 AFP