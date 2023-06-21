美国轰炸机为演习降落瑞典

（法新社斯德哥尔摩21日电） 瑞典军方今天表示，美国轰炸机于现代首次降落瑞典，与获得北大西洋公约组织（NATO）入会邀请的瑞典进行训练演习。

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终结了逾2个世纪军事不结盟立场的瑞典在去年申请加入北约，并在本月稍早宣布，在成为北约成员国之前，即已准备好将领土开放北约军队和军备进驻。

瑞典军方表示，两架美国B-1B枪骑兵（Lancer）轰炸机在19日降落瑞典北部的吕勒奥（Lulea-Kallax）机场。

瑞典空军发言人李文（Louise Levin）告诉法新社：「我们将与这支『轰炸机特遣队』（Bomber Task Force）进行联合演习，空军和陆军都将参与。」但并未透露演习将持续多长时间。

军方在一份声明中表示：「这是美国轰炸机在现代首次降落瑞典。在这个充满不确定性、同时在等待加入北约的时刻，拥有强大的伙伴很重要。」

瑞典早在去年6月即获得北约入会邀请，但需要得到所有31个成员国同意才能加入，而目前仍受到土耳其和匈牙利的阻挠。

只有正式成员国才能受到北约第5条款（Article 5）保障，根据该条款，当北约一成员国受到攻击，等同所有成员国遇袭。

瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson）宣布在加入北约前，率先开放北欧军队和军备进驻，并表示他们将作为威摄的力量，防止俄罗斯可能从波罗的海（Baltic Sea）对岸采取的任何行动。

克里斯特森指出：「这项决定向俄罗斯传达了明确的讯号，并将强化瑞典的防御能力。」

© 2023 AFP