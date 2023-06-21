载5人潜水器失联 负责人曾称探访铁达尼号为行销策略

（法新社华盛顿20日电） 探索铁达尼号残骸的潜水器失联，负责这次探索任务的公司执行长拉许（Stockton Rush）是潜水器上的5名乘客之一，他过去受访曾表示，探访传奇沉船铁达尼号残骸是行销策略的一环。

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在哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）一段影片中，拉许大力推崇这样的短程探索，并反驳外界对于他的设备看似是东拼西凑的说法，不过他承认他的潜水器是以一具修改过的电玩控制器来操纵。

不过他坚称，「海洋之门探险」（OceanGate Expeditions）潜水器的基本设计坚固牢靠且毫不马虎的。

他承认，探访传奇沉船铁达尼号残骸是行销策略的一环，因为他企图壮大事业，并为潜水器研发新的创新发想。

他向史密森尼杂志表示：「如果你要人们说说水下的东西，他们一定会说鲨鱼、鲸鱼和铁达尼号。」

拉许也淡化了前往海洋深处的风险，说他比较担心意外之事发生。

他曾在Podcast节目「无名科学」（Unsung Science）上表示：「我最担心的是那些会阻止我到达水面的事，像是悬垂物、鱼网和被缠住的危险。」

他还说，他也担心乘客在前往铁达尼号的途中可能会在冰冻的甲板上滑倒，或是被突然关上的门夹伤手。

拉许说：「对我来说这是危险的部分。不过，对多数人来说，可怕的地方在于下潜到压力每平方英�及趿Γ�PSI）6000的地方。」

© 2023 AFP