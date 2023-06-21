铁达尼号观光潜水器失联 5名乘客背景简介

（法新社洛杉矶20日电） 用于载人探索知名沉船「铁达尼号」（Titanic）残骸的一艘旅游潜水器在北大西洋失联，搜救团队今天努力寻找潜水器上的5名乘客。

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失踪者包括「海洋之门探险」（OceanGate Expeditions）公司的老板、一名被称为「铁达尼先生」的法国潜水器驾驶者、一名英国亿万富豪兼飞行员和一名巴基斯坦知名商人和他儿子。以下为5名失踪人员名单：

● 海洋之门探险执行长拉许

拉许（Stockton Rush）是海洋之门探险的执行长，这家公司成立于2009年，总部位于美国华盛顿州，经营旅游潜水。

根据公司网站，拉许1981年仅19岁时已成为当时全球最年轻的喷射运输机机师。1984年，拉许成为麦道公司（McDonnell Douglas）F-15战斗机计画的飞行测试工程师。

但在过去20年，他投身于几家与海洋相关的科技企业，包括生产小型高频声纳系统的西雅图BlueView Technologies。

● 法国驾驶员纳若莱

绰号为「铁达尼先生」的77岁法国驾驶员纳若莱（Paul-Henri Nargeolet）在法国海军服役25年，曾在世界各地潜水，并公开说过他在世界海洋中最难进入水域探险的风险。

纳若莱潜水探勘铁达尼号残骸超过30次，并监督约5500件物品的打捞任务，其中包括在洛杉矶展出的一块重达20公吨的碎片。

● 英国航空大亨哈定

现年58岁的哈定（Hamish Harding）是英国航空大亨，热爱探险活动。

他去年更搭乘亚马逊创办人贝佐斯（Jeff Bezos）成立的航太公司蓝源（Blue Origin）火箭上太空。

他是私人飞机公司Action Aviation创办人。这家公司在杜拜和伦敦斯坦斯特德机场（Stansted airport）都设有办公室。根据英国媒体报导，这位在阿拉伯联合大公国定居的商人是名亿万富翁。

在2004年成立Action Aviation之前，这位英国富商曾在印度班加罗尔（Bangalore）工作5年，担任1间物流公司的总经理。

热爱冒险的哈定是3项金氏世界纪录（Guinness World Records）保持人。2019年7月，他以46小时39分38秒完成飞越地球南北极逾4万公里行程，创下环绕地球两极最快飞行纪录。

● 巴基斯坦富商父子

现年48岁的达武德（Shahzada Dawood）是总部设于喀拉蚩（Karachi）的Engro集团副董事长。他19岁的儿子苏里曼．达武德（Suleman Dawood）是名大学生，两人均拥有英国公民身分。

家族经营的控股集团Dawood Hercules在声明中表示，达武德是个「慈爱的父亲」，育有两个孩子，他对「摄影，尤其是野生动物摄影，以及探索不同的自然栖息地」有浓厚的兴趣。

Engro集团投资领域横跨能源、农业、石化与电信，去年底公布营收为3500亿卢比（约新台币1318亿元）。

达武德的父亲胡笙・达武德（Hussain Dawood）经常登上巴基斯坦媒体的巴国富豪榜。（

© 2023 AFP