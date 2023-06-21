Fed主席：为抑制高通膨 恐须继续升息

（法新社华盛顿21日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）在今起连续2天前往国会发表听证演说前表示，美国可能必须继续升息，以抑制高通膨。

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联准会联邦公开市场委员会（FOMC）14日决议维持利率不变，这是联准会在1年多来连续10度升息之后，首次按兵不动。

鲍尔在为联邦众议院金融服务委员会预先准备的讲稿中表示：「近乎全体FOMC委员预期年底前某种持续升息是适当的。」

联准会自2022年3月迄今累计调高基准放款利率5个百分点，从近乎零利率上调至5.0%至5.25%区间。

鲍尔今天表示，尽管（采取）这些积极的行动，通膨仍「远高于」联准会长久以来的目标2%。

鲍尔将出席国会发表联准会半年度货币政策报告，在利率处于高档和经济成长减缓之际，提供决策者一个机会向联准会最高官员提出疑问。

联准会14日决议利率不变，同时发表最新经济预测，并透露年底前可能必须再升息半个百分点（2码）。

联准会也上修2023年经济成长预估，自3月预估的0.4%上修至1.0%。

联准会表示，今年通膨预估中位数微幅调降至3.2%，未计食品和能源价格的核心通膨将攀升至3.9%。

© 2023 AFP