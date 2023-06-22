俄乌战争引中立论战 爱尔兰将进行国安辩论

（法新社都柏林22日电） 俄罗斯全面入侵乌克兰后，爱尔兰与欧洲盟国歧见渐增。爱尔兰今天开始针对国际安全政策进行公开辩论，其中也将讨论该国长期以来的军事中立立场。

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面对俄国侵略乌克兰的局面，原本不结盟的芬兰及瑞典两国都决定重新评估数十年来的中立立场，如今爱尔兰也将就此徵询民意。

爱尔兰此次「公众意见徵询」今天从南部城市科克（Cork）开始，明天将在西海岸的加威（Galway）进行，随后于26日及27日在首都都柏林结束。

关于爱尔兰是否加入北大西洋组织公约（NATO）的辩论，不但激起人们的情绪，也可能改变二战以来历届政府所遵循的路线。

爱尔兰总统希金斯（Michael D. Higgins）上周谴责政府提出这个问题形同「玩火」。爱尔兰总统的职位在政治上属于礼仪性质的角色。

希金斯日前接受爱尔兰报纸「周日商业邮报」（Sunday Business Post）采访时表示，爱尔兰在外交政策上正处于「最危险的时刻」，并称爱尔兰如今的立场「随波逐流』。

爱尔兰总理瓦拉德卡（Leo Varadkar）淡化这项论坛对中立问题讨论的影响，他20日告诉爱尔兰众议院，这次公众意见徵询「没有隐藏议程」，将处理范围广泛的国防问题。

瓦拉德卡告诉众议院：「我们非常清楚我们的政策是什么。我们不会加入北约或任何其他的军事联盟。我们将投资我国国防军力。」

目前已有约1200人登记参加这场辩论，并提出300多份意见，届时将听取国际安全专家、公民社会和非政府组织成员的意见。

© 2023 AFP