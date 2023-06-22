法国深海机器人加入搜救大西洋失联旅游潜水器

（法新社巴黎22日电） 一艘法国研究船今天抵达「铁达尼号」沈船残骸附近，船上配备了能在深海搜索的无人机器人Victor 6000，将加入寻找失联旅游潜水器「泰坦号」（Titan）的大型搜救行动。

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根据船舶动态网站MarineTraffic，「亚特兰大号」（Atalante）研究船在格林威治标准时间8时后抵达铁达尼号（Titanic）残骸以南约2公里处，泰坦号的乘客5人据信只剩余数个小时的氧气。

MarineTraffic表示，截至格林威治标准时间9时，亚特兰大号正以5节航速在北大西洋中向西移动。

营运亚特兰大研究船的法国海洋开发研究院（IFREMER）稍早表示，这艘研究船20日紧急从法国出动后，将于今天格林威治标准时间8时抵达。

船上搭载了深海机器人Victor 6000，这是一种能够下潜至水深6000公尺处的遥控潜水器（ROV）。

铁达尼号残骸位于水深约3800公尺处，因此特别难以到达。

泰坦号旅游潜水器于18日上午往铁达尼号沉船处下潜，2个小时后与海面支援船失去联系。

泰坦号潜水器搭载了英国亿万富豪哈定（Hamish Harding）、巴基斯坦富商达武德（Shahzada Dawood）与儿子苏里曼（Suleman）、海洋之门探险（OceanGate Expeditions）执行长拉许（Stockton Rush）和法国籍潜水器驾驶员纳若莱（Paul-Henri Nargeolet）。

根据泰坦号潜水器有可用96小时的氧气存量，搜救人员预估，潜水器乘客可能会在今天将氧气耗尽。

救援工作将焦点摆在18日晚间侦测到的水下声响来源。

科研组织英国南极勘测（British Antarctic Survey）海洋专家拉特（Rob Larter）在一场记者会上表示，他认为深海机器人Victor 6000是水下救援的「主要希望」。

伦敦大学学院（University College London, UCL）海洋工程学教授葛瑞格（Alistair Greig）指出，深海机器人Victor 6000有两只机械臂，可以解开遭缠住的潜水器，或是附上一个能将它浮上水面的装置。

深海机器人Victor 6000也配有强光，可以在如此深的海底照亮昏暗的环境。

不过专家也提醒，搜救人员需要相当准确地知道应该在哪里寻找泰坦号，而情况目前似乎并非如此。

© 2023 AFP