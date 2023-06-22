海底惊魂84小时幸运获救 英男：潜水器失联太可怕

（法新社伦敦21日电） 探索知名沉船「铁达尼号」（Titanic）残骸的一艘旅游潜水器在北大西洋失踪，5名乘客生死未卜。一名曾受困海底超过3天的英国男子回忆起那场恶梦时，直呼「非常可怕」。

广告 继续浏览后续

1973年，马林森（Roger Mallinson）和柴普曼（Roger Chapman）搭乘的小型潜水器被困在爱尔兰外海480公尺深的大西洋海底，所幸在氧气耗尽前幸运获救。这是史上最深的一次深海救援行动。

现年85岁的马林森谈到探索「铁达尼号」潜水器上的5名乘客时说：「这听起来非常、非常危险，我为他们感到非常害怕。」

他对记者说：「如果他们正在等待救援，我认为每名乘客都要进入一个区域，并尽可能地多制造一些噪音。」

马林森在英格兰西北部湖区（Lake District）的住家说：「我无法理解这些人为什么被遗弃在大西洋中，没有发送任何信号，这不合理。」

水下声纳今天疑似探测到「碰撞声」，意味营救生还者出现一丝希望，让搜救人员为之振奋；这是一场与时间的赛跑，因为潜水器内剩余的氧气不多了。

马林森回忆道，自己在经历那场磨难时不免感到悲观。他说：「压力非常大，非常冷，你必须努力保暖，你不想消耗氧气。」

他补充说，他有一件大件的羊毛套头毛衣，于是先将它穿上，再套上工作服。

马林森说：「柴普曼没有羊毛套头毛衣，所以我们用很多白色破布，把他包成了木乃伊。」

马林森说，一群保持警觉的海豚离开后，直到舱门打开，他才松了口气。

「当海豚消失后，才意识到自己安全了。它们在我们身边待了整整84小时，数千只海豚在这里照看我们，它们知道我们遇上麻烦。」

他说：「你没办法透过水下电话与地面交谈，因为每当你说话时，成千上万的海豚就会喋喋不休地发出声音。」

前皇家海军（Royal Navy）军官柴普曼已于2020年过世，他在2006年因航运服务被授予大英帝国勋章（Order of the British Empire）。

马林森说：「我失去了我的伙伴。」

「但有一件很棒的事情是，在他离开人世后，我能去参加他的葬礼并为他演奏管风琴。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2023 AFP