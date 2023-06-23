不久前才认罪 拜登儿受邀出席白宫印度总理国宴

（法新社华盛顿22日电） 美国总统拜登今晚设国宴款待来访的印度总理莫迪（Narendra Modi），数天前才同意对数项联邦罪名认罪的拜登儿子韩特（Hunter Biden）也获邀参加这场尊荣的晚宴。

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根据白宫发布的名单，韩特与妻子柯恩（Melissa Cohen）、拜登与第一夫人吉儿（Jill）所生的女儿艾希礼（Ashley），以及去年在白宫举行婚礼的拜登孙女娜欧蜜（Naomi），都在接近400人的获邀宾客当中。

韩特是拜登首段婚姻唯一仍存活的子女。拜登的前妻与两人的幼女1972年在同一场车祸中丧命，大儿子波伊（Beau）2015年因脑癌病逝。

韩特本周针对2项税务相关联邦起诉罪名认罪，并承认即使自己有服用毒品历史仍非法持有枪枝，触犯「管制药物使用者或成瘾者拥有枪械」罪名。韩特曾出书及公开大谈与古柯硷毒瘾的奋战。他预定7月26日出庭。

美国检方20日宣布韩特与司法部达成认罪协议后，拜登告诉媒体记者，他对儿子感到「非常骄傲」。

这场国宴还有不少印度裔美籍显赫人士获邀，包括Google母公司Alphabet的执行长皮查伊（Sundar Pichai）与微软（Microsoft）执行长纳德拉（Satya Nadella）。

其他贵宾包括苹果公司（Apple Inc.）执行长库克（Tim Cook）、印度裔好莱坞电影导演奈沙马兰（M. Night Shyamalan）及时装设计师雷夫罗伦（Ralph Lauren）。

© 2023 AFP