乌克兰水坝溃决后 赫松市居民返回残破家园

（法新社赫松23日电） 乌克兰南部的卡科夫卡水坝本月初溃堤，造成至少数十人丧命。乌国女子皮夫涅娃在灾后返回赫松市被洪水摧残的家，她无助地表示，「现在我一无所有了」。 位于俄罗斯控制区的卡科夫卡水坝（Kakhovka Dam）在6日溃堤，洪水淹没赫松州（Kherson）大片土地，迫使数以千计民众逃难，并引发各界对于环境灾难的担忧。

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基辅当局指控俄国军队炸毁第聂伯河（Dnipro River）上的卡科夫卡水坝，俄方则指控是乌克兰所为。

水坝溃堤之际，皮夫涅娃（Tetiana Pivneva）和她的2名孩子正在200公里外的敖德萨（Odesa）。她于这个星期返家，但依然不知道该如何处理家园被毁的状况。

这位41岁的单亲妈妈说：「无法用言语形容，我哭了好几天。就算事发当时我人在这里，也无能为力。水势根本难以阻挡。」 由于大坝溃决，附近的第聂伯河水位上涨了数公尺。

在朋友的协助下，皮夫涅娃正在清理她的家，走在覆盖地板的泥浆上。

皮夫涅娃叹了口气说：「这里有2个行李箱，里面装着从敖德萨带来的东西，还有2名孩子、1只猫和1只狗。我只剩这些了。」

一对退休夫妇伊戈尔（Igor）和娜塔莉亚（Natalia）也无视危险警告而回到赫松市的家中，以「试图挽救还能拯救的东西」。

娜塔莉亚表示：「我们没有力量可以重建房子，也没有钱。我不知道我们该怎么办。」

这对夫妇正设法联系相关当局，以登记洪灾受害者的身分，如此他们才能接受国家援助。

© 2023 AFP