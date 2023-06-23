俄罗斯涉侵犯乌国儿童权利 联合国列入年度「耻辱名单」

（法新社纽约联合国总部22日电） 俄罗斯军队及其傀儡武装组织，因在侵乌战争中侵犯儿童权利，遭联合国列入「耻辱名单」。

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根据记者今天看到的文件，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在一份年度报告中说，他对2022年乌克兰发生大量严重侵犯儿童的情况感到震惊。

古特瑞斯在报告中表示：「俄军及其附属武装组织大举袭击学校、医院和受保护人员，造成大量儿童遇害和失能，我对此感到特别震惊。」 这份报告今天分发给联合国安全理事会成员，将于下周公开。

报告指出，乌克兰去年有477名儿童丧命，其中136人是俄军与附属组织所致，80人是由乌克兰武装部队造成。

报告也提到，另有909名儿童失能，其中518人是俄军和傀儡组织所伤，175人为乌克兰军队所伤。

尽管人权组织一再要求，以色列仍未因与巴勒斯坦武装分子冲突中对待儿童的方式而被列入「耻辱名单」。

古特瑞斯说，与前一份报告相比，去年「被以色列军队（包括空袭）杀害的儿童人数显着减少」。

但他补充说，尽管如此，他仍非常关心以色列军队在冲突中造成的死亡与失能儿童人数，也关切在执法过程中使用实弹，以及始终未能针对侵犯权利追究责任等状况。

© 2023 AFP