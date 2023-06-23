尚比亚负债累累 中国等债权国同意伸援重组债务

（法新社巴黎22日电） 官员今天表示，中国等债权国已经同意重组尚比亚的公共债务，为Covid-19（2019冠状病毒疾病）疫情后第一个债务违约的非洲国家提供财务纾困。

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尚比亚总统希奇莱马（Hakainde Hichilema）在推特（Twitter）发文表示，尚比亚「已与官方债权人就债务处理达成协议」，并称是「我们经济走向复苏与成长的重要里程碑」。

法新社报导，一名不愿透露姓名的法国官员在一场峰会场边证实有关尚比亚63亿美元债务重组协议。这场峰会目的在改善国际金融体系，以更好方式处理气候变迁和贫困问题。

非洲最大铜产国、人口近2000万的尚比亚，因中国与西方债权人就债务谈判出现分歧而陷僵，2020年发生186亿美元外债违约。美国指责中国在尚比亚债务协议上拖延。

这位法国官员表示，协议涉及尚比亚与其他国家之间的双边债务，其中很大一部分41亿美元是欠中国的债务。这名官员提到债权人之间的谈判过程「困难」。

这场由法国总统马克宏（Emmanuel Macron）主持、为期两天的峰会中，中国总理李强与尚比亚总统希奇莱马都出席会议。

尚比亚债务总额达328亿美元，其中外债占186亿美元。

当中部分外债是欠国际货币基金（IMF）、世界银行（World Bank）和多方开发银行，这部分无法重组。

这位法国官员表示，至于尚比亚积欠私人债权人68亿美元，这些私人债权人必须「努力去解决，和我们先前已做过的努力类似」。

国际货币基金4月报告指出，撒哈拉以南非洲地区（sub-Saharan Africa）的公共债务去年已达国内生产毛额（GDP）的56%，为2000年代初以来的最高水准，并说此地区的借贷成本高出已开发国家3倍。 （译者：纪锦玲）

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