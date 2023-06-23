柬埔寨修法打击流亡人士 大选不投票未来禁选公职

（法新社金边23日电） 柬埔寨国会今天无异议通过一项修正法案，在下个月登场大选中没有投票的人，未来将不准参与竞选公职。此举不仅冲击流亡海外的反对派，也惩罚要以不投票杯葛大选的批评者。

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柬埔寨下个月将举行大选，但最大的反对党被以技术性因素取消参选资格，现任强人总理洪森（Hun Sen）所属政党几乎无人反对。

多个人权团体谴责统治柬埔寨近40年的洪森，是在利用法律制度镇压任何与洪森政权作对的人。

柬埔寨国会今天表决一致通过修正法案。国会所有席次都由洪森率领的柬埔寨人民党（Cambodian People's Party）议员所把持。

柬埔寨内政部长苏庆（Sar Kheng）表示，任何人「在无适当理由的情况下没有投票…将连续4次不得竞选公职」。但他并未详述「适当的理由」涵盖哪些原因。

他还指出：「此次修正案也将对扰乱和阻碍选民登记程序（及）选举的个人祭出罚款与罚则。」

这次修法将严重影响诸多逃往海外的柬埔寨反对派领导人，他们声称受到出于政治动机的起诉罪名迫害。柬埔寨每5年举行一次大选，且没有海外投票机制。

© 2023 AFP