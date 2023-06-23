泰坦号潜水器失联不久后 美军声音监测设备曾侦测到内爆声响

（法新社华盛顿22日电） 「华尔街日报」今天报导，载着5人前往观赏知名沉船铁达尼号的潜水器泰坦号在北大西洋失联后，美国海军出动协寻，透过水下声音监测设备检测到泰坦号可能发生内爆。

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根据「华尔街日报」（The Wall Street Journal），一位不愿透露姓名的美国海军高级官员表示，泰坦号（Titan）于18日失联后不久，一个设计用来探测敌方潜艇的高度机密声学监测系统，首次侦测到疑似泰坦号内爆的声音。

这位官员告诉「华尔街日报」：「美国海军对声学数据进行分析，发现泰坦号潜水器在通讯中断时运行的地方附近，出现与内爆或爆炸相符的异常现象。」

美国海岸防卫队（US Coast Guard）今天表示，他们在水深3800公尺处的铁达尼号（Titanic）沉船所在地附近发现潜水器残骸。

此消息让为期4天的多国搜救行动划下句点，官员告诉记者，分析报告显示海床上发现的残骸与潜水器压力室的内爆相符。

安排这趟观光行程的民间公司海洋之门探险（OceanGate Expeditions）表示，潜水器中的5人据信已死亡。

© 2023 AFP