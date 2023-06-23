泰坦号潜水器搜救悲剧收场 罹难英富商家属哀悼

（法新社伦敦22日电） 探索「铁达尼号」沉船的潜水器遭遇不幸，舱内5人宣告罹难，英国富豪商人哈定便是其一，他的家属今天发声明向他致敬。

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此次遇难的潜水器「泰坦号」（Titan）是由华盛顿州艾弗雷特（Everett）的海洋之门探险公司（OceanGate Expeditions）营运。「泰坦号」18日下潜约1小时45分钟后就与水面失联。

美国海岸防卫队（U.S. Coast Guard）今天宣布，「泰坦号」在深海发生「灾难性内爆」，舱内5人全数罹难，多国4天来在北大西洋的搜救行动也划上句点。

58岁的英国航空大亨哈定（Hamish Harding）是「泰坦号」乘客之一，拥有3项金氏世界纪录（Guinness World Records）。

哈定的家属及他的私人飞机公司Action Aviation发表声明指出，他们「与泰坦潜水器内其他失去亲人的家庭在悲痛中保持团结」。

声明指出：「他（哈定）是独一无二的，我们很崇拜他…无论面对何种情势，他都是满怀热情的探险家，他的一生为了他的家庭、事业和下一次冒险而活。」

声明也称哈定是名「忠诚的丈夫和对2名儿子尽责的父亲」 。

声明提到：「他一生成就非凡，如果说我们能从这场悲剧中获得什么安慰，那就是我们在他做喜欢的事情时失去他。」

与哈定一起登上这艘潜水器的还有法国海洋学家暨铁达尼号专家纳若莱（Paul-Henri Nargeolet）、巴基斯坦富商达武德（Shahzada Dawood）与他19岁的儿子苏里曼（Suleman Dawood），以及海洋之门探险（OceanGate Expeditions）执行长，也是这艘潜水器的驾驶人拉许（Stockton Rush）。

© 2023 AFP