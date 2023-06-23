澳洲不准在国会旁建使馆 俄罗斯派人坐镇预定地

（法新社坎培拉23日电） 澳洲上周以国家安全威胁为由，阻止俄国在澳洲首都坎培拉国会大厦旁兴建新的大使馆，后来出现一名俄国外交人员驻守使馆预定地，不让澳方回收土地，两国之间掀起新一波争议。

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俄罗斯现有大使馆位于坎培拉郊区。

澳洲情报官员先前示警，俄国可能会利用距离国会大厦仅约400公尺的一片土地当作监视澳洲国会议员的基地，因此澳洲决定阻止俄国在这里兴建大使馆，上周通过一项专门阻止这件事的法案。

后来，一名穿着运动裤、羽绒衣、戴眼镜的俄国官员开始阻挠澳洲政府收回土地，他守在一间小小的组合屋里，周围满是杂草和废弃建材。

今天下午，在这名外交人员驻守工程预定地的同时，俄罗斯大使馆也展开法律行动，要防止他被驱离。

澳洲政府发言人说，俄罗斯试图向澳洲最高法院申请强制令，「俄罗斯对法律效力发起挑战，并不令人意外。这是他们教战手册的一部分」。

澳洲政府消息人士已证实，驻守那片土地的男子享有外交保护，但法新社在俄国驻澳官员名单中找不到这个人。

澳洲警方一直在监看这片土地，但政府不愿逮捕这名外交人员，以免两国之间已很复杂的外交关系变得更加棘手。

有人拍到这名俄国外交人员在组合屋外面抽菸的画面。澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天说：「澳洲会坚持自己的价值，我们会维护国家安全。某个家伙在坎培拉的严寒中站在一片草丛里，威胁不了我们国家的安全。」坎培拉本周的夜间温度已降到冰点以下。

俄罗斯2008年从澳洲政府手中取得这片土地的租约，2011年获得兴建新大使馆的许可。

澳洲政府上周宣布废止租约，艾班尼斯告诉记者：「政府已收到非常明确的安全建议，关于俄罗斯在距离国会大厦这么近的地方兴建新大使馆所构成的风险…我们正迅速采取行动来确保租约地点不会变成正式使馆。」

澳洲朝野一致通过新法，新法并不妨碍俄罗斯在澳洲兴建使馆，只是不准距离国会太近。

© 2023 AFP