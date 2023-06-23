铁达尼号导演：从铁达尼到泰坦 都是一堆警告都没人听

（法新社洛杉矶22日电） 潜水器「泰坦号」发生事故，5名乘客全数罹难。电影「铁达尼号」导演兼深海探险家詹姆斯柯麦隆说，关于这具旅游潜水器的许多安全警告均遭忽视。

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詹姆斯柯麦隆（James Cameron）表示，海洋勘探界一直担心这具潜水器；他提到，这起事件与1912年远洋客轮「铁达尼号」沉没造成约1500人死亡一事相似。

詹姆斯柯麦隆向美国广播公司新闻网（ABC News）：「我为（此事）与铁达尼号灾难的相似之处感到震惊，铁达尼号船长多次被警告注意船前有冰，却仍在没有月光的夜晚全速驶入冰域，导致许多人死亡。」

他认为铁达尼号与泰坦号的悲剧十分相似，同样都是警告没人理睬，而且在同一地点发生，多国协力投入水下搜救，「这实在令人震惊…真的很超现实」。 美国海岸防卫队今天证实，由「海洋之门探险」（OceanGate Expeditions）营运的泰坦号，在海洋深处发生「灾难性内部爆炸」，结束了一场举世瞩目的多国搜救行动。

詹姆斯柯麦隆2012年成为第一个驾驶自己设计和制造的潜水器独自潜入深海的人。他表示，潜水器在压力下内爆的风险始终是工程师的「首要考量」。

他说，自从进入深海探勘领域以来，「这是我们所有人的梦魇」，这个领域数十年来的安全纪录都非常出色，但「圈内许多人都非常担心这具潜水器」。

「深海潜水工程圈子里的一些高阶参与者甚至写信给这家公司，说他们所做的事情过于实验性，不能用来载客，需要获得认证。」

詹姆斯柯麦隆还说，他认识其中一名罹难乘客，即法国海洋探险家纳若莱（Paul-Henri Nargeolet）。「这个圈子非常小。我认识纳若莱25年了。他以这种方式悲惨离世，我几乎无法接受。」

他说：「我非常了解沉船地点…我实际算过，我在船上花的时间比船长当时还多。」

© 2023 AFP