乌人忧俄发动核攻囤积碘片 基辅吁切勿恐慌

（法新社基辅23日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）称俄罗斯计划在遭占领的札波罗热核电厂发动辐射外泄事件后，基辅当局呼吁乌克兰民众不要恐慌或囤积碘片。

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泽伦斯基本周表示，占领欧洲最大核电厂札波罗热（Zaporizhzhia）核厂的俄军打算藉由策划一场辐射外泄事件来发动「恐怖攻击」。

克里姆林宫表示，乌方说法是谎言，但泽伦斯基的一番警告，让许多乌克兰民众心生警惕，许多药局的碘片需求也随之激增。

乌克兰卫生部昨天晚间表示：「阅读并分享出去，但是切勿恐慌！不要随敌人起舞。泽伦斯基总统没有公布新的消息。」

「俄罗斯是一个恐怖主义国家，就像握有手榴弹的猴子一样，你可以预期任何事情。」

乌克兰卫生部在今天发表的另一份声明中警告，不当服用碘片恐导致不良影响，甚至可能致命。

内政部长克利孟科（Igor Klymenko）表示，当局正在监控情势。

克利孟科在社群媒体上表示：「专家已经准备好面对各种情况。」

札波罗热核电厂一旦发生事故，恐将放射性碘释放到大气中，增加罹患甲状腺癌的风险，和1986年车诺比核灾一样。

碘片能预防放射性碘集中在甲状腺，使其可以自然排出人体。

莫斯科全面入侵乌克兰期间，人们对核电厂的恐惧一直存在，在提供札波罗热核厂冷却用水的大坝被摧毁后，恐惧更与日俱增。

联合国国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）今天在俄国位于欧洲的飞地加里宁格勒（Kaliningrad）会见俄罗斯国营核子企业（Rosatom）负责人，但双方的讨论并未宣告做出任何突破。

© 2023 AFP