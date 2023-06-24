泰坦潜水器悲剧 加拿大当局展开调查

（法新社渥太华23日电） 载有5人的泰坦号潜水器本周潜入深海探索知名沉船「铁达尼号」时失联，由于泰坦号的水面支援船是悬挂加拿大国旗的极地王子号，当局表示将对此次事件展开安全调查。

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由美国海洋之门探险（OceanGate Expeditions）公司营运的泰坦（Titan）潜水器18日下潜约1小时45分钟后，即与水面失联。

加拿大交通安全局（TSB）今天表示，加拿大籍货船「极地王子号」（Polar Prince）上周末将泰坦号载运到海上，基于水面支援船船旗国身分，当局将对此次事故展开「安全调查」。

美国海岸防卫队昨天证实，在距铁达尼号（Titanic）沉船船艏约500公尺的海底发现潜水器残骸，研判泰坦号在深海发生「灾难性内爆」，舱内5人全数罹难。

为提升运输安全性，加拿大交通安全局定期调查航空、铁路、海上及管道事故，但不厘清责任归属，也不会判定民事或刑事责任。

加拿大交通安全局表示，已派调查小组前往事故现场以北约644公里的纽芬兰省（Newfoundland）圣约翰斯市（St. John's），搜集资讯、进行采访并评估事故发生情形。

加拿大交通安全局在声明中指出：「未来几天内，我们将与其他相关机构配合展开调查行动。」

© 2023 AFP