瓦格纳扬言推翻俄军方高层 传莫斯科强化维安措施

（法新社莫斯科24日电） 俄罗斯佣兵组织「瓦格纳集团」（Wagner Group）首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）扬言推翻军方高层，传出莫斯科当局已强化安全措施，关键设施「受到加强保护」。

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克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天说，联邦检察总长向蒲亭通报，已启动与企图组织武装叛乱有关的刑事案件。

俄国国营通讯社「塔斯社」（TASS）援引知情执法人士说法报导，在莫斯科，当局已强化安全措施，关键设施「受到加强保护」。

俄罗斯联邦安全局（FSB）呼吁瓦格纳战士「采取措施拘押」普里格津。

克里姆林宫表示，蒲亭正持续接收瓦格纳集团与俄国国防部之间紧张情势发展的最新情况。

在普里格津指控莫斯科当局用致命飞弹袭击锁定他的部队后，事态出现非同寻常的发展。

俄国检察总长表示，普里格津正因「武装叛乱」接受调查。

联邦安全局透过声明表示：「普里格津的言行实际上是呼吁在俄罗斯联邦领土上发动国内武装冲突，并在对抗亲法西斯乌克兰军方的俄罗斯军人背上捅刀。」

俄罗斯国防部反驳普里格津声称部队遭到攻击的说法，称这番说法「与事实不符」，是一种「挑衅」。

国防部随后表示，乌军正利用俄国内讧，准备在乌东热点地区巴赫姆特（Bakhmut）附近发动袭击。

© 2023 AFP