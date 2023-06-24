非洲移民船义大利外海沉没 约40人下落不明

（法新社罗马23日电） 联合国今天指出，一艘非洲移民船在义大利的拉姆培杜萨岛（Lampedusa Island）外海翻覆，约40人下落不明，包括至少一名新生儿。

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联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）驻义大利代表卡多列蒂（Chiara Cardoletti）表示，船难发生在昨天，失踪者中至少包括一名新生儿。

联合国国际移民组织（IOM）发言人迪贾柯莫（Flavio Di Giacomo）说，这艘从突尼西亚斯法克斯（Sfax）启程的船只当时载有来自喀麦隆、布吉纳法索和象牙海岸的46人。

他说，这艘船在强风大浪中翻覆，「部分生还者被带往拉姆培杜萨岛，其他人则被带回突尼西亚」。

他补充表示：「失踪者中有7名女性和一名未成年人。生还者皆为成年男性。」

他还说，自去年11月以来，取道突尼西亚的移民中，来自撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）的人数比突尼西亚人更多，这是因为撒哈拉以南非洲的民众正逃离在突尼西亚受到的歧视。

根据联合国难民署数据，位于义大利南方的拉姆培杜萨岛是横渡地中海的移民入境欧洲的主要地点之一。去年进入义大利总计10.5万名移民中，超过4.6万人就是抵达拉姆培杜萨岛。

欧洲国际边界管理署（Frontex）今年6月中旬表示，移民船船难事件近月有所增加，今年从地中海中部进入欧洲联盟（EU）的移民人数比去年同期「增加一倍以上」。

一艘来自利比亚的拥挤拖网渔船上周在希腊海岸沉没，共82人丧命，104名生还者从水中被救起，但根据目击者的说法，还有数百人随渔船沉没，遗体下落不明。

© 2023 AFP