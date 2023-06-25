俄国兵变事件后 国防部长萧依古前途岌岌可危

（法新社巴黎25日电） 俄罗斯国防部长萧依古不只长久被视为总统蒲亭的政治盟友，也是他在俄国菁英阶层中的少数密友之一，不过在佣兵组织「瓦格纳集团」兵变事件后，萧依古的政治生涯如今面临考验。

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瓦格纳集团（Wagner）首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）一直抨击萧依古（Sergei Shoigu）处理俄国入侵乌克兰战事的手法，他为此发动兵变逼宫后虽已撤军，萧依古与蒲亭的长年交情还有他的政治生涯都面临考验。

在白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）意外介入调停后，普里格津同意撤回原本向莫斯科推进的部队，蒲亭看似逃过这次兵变。不过，因为普里格津对萧依古和国防部的批评之激烈前所未见，萧依古的地位仍然岌岌可危。

普里格津成功挥军占领军方在俄国南部顿河畔罗斯托夫市（Rostov-on-Don）的指挥部，当地是俄国入侵乌克兰行动的神经中枢，他并指控萧依古「如懦夫般逃命」。肃依古在兵变过程中不见踪影，而且至今仍未公开出现。

莫斯科智库法俄观察站（Franco-Russian Observatory）负责人杜边（Arnaud Dubien）说：「此事大赢家是鲁卡申柯。大输家则是萧依古。」

不过，在23日发生这次兵变之前，萧依古就因普里格津一再抨击他以及俄军未能在乌克兰战争中获得进展而备受压力。本月稍早在网路上疯传的一段影片显示，蒲亭赴军医院颁发勋章给受伤官兵时，背对萧依古似乎显示对他不满。

© 2023 AFP