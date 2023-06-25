俄罗斯佣兵瓦格纳结束兵变 陆续撤出南部数州

（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯佣兵组织「瓦格纳集团」与当局达成协议结束兵变后，俄国南部利佩茨克州政府今天宣布，瓦格纳战士已离开利佩茨克州。邻近的佛洛尼斯州稍早也说瓦格纳战士正在撤离。

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利佩茨克州（Lipetsk）当局在社群媒体发文表示：「昨天部署在利佩茨克州的瓦格纳集团（Wagner Group）部队，现在已经离开这个州。」

俄国南部佛洛尼斯州（Voronezh）州长古塞夫（Alexander Gusev）稍早也说，瓦格纳战士今天正撤离佛洛尼斯州。

古塞夫表示，「瓦格纳部队通过佛洛尼斯州的行动即将结束…一切正常进行，没有任何插曲」，且一旦状况解决，就会解除昨天兵变期间祭出的旅行限制。

另外，瓦格纳战士昨晚离开他们在俄国南部顿河畔罗斯托夫市（Rostov-on-Don）占据的军事总部后，当地交通已恢复正常。

首都莫斯科南方的卡路加州（Kaluga）当局昨天表示，将开始解除为阻止瓦格纳叛乱而实施的道路管制。

瓦格纳集团兵变，昨天一度朝莫斯科挺进，对俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）构成严峻的安全危机，如今事件暂时告一段落。

克里姆林宫昨天宣布，在白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）居中斡旋下，领导兵变的瓦格纳集团首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）将被送往白俄。

普里格津今天行踪不明，但莫斯科当局表示将撤销对他的「武装叛乱」指控，瓦格纳集团战士也不会被起诉。

© 2023 AFP