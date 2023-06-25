内爆潜水器母船返纽芬兰港 加拿大当局登船调查

（法新社蒙特娄24日电） 探险知名沉船铁达尼号的一部潜水器日前在深海内爆致5人罹难，负责载运与潜水器投放作业的母船今天返抵加拿大纽芬兰的母港，加国当局展开事件调查。

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包括加拿大运输安全委员会调查人员及加国警方在内的十多人队伍登上这艘母船好几小时，盼找出能解释「泰坦」（Titan）潜水器出事的蛛丝马迹。

法新社报导，载有5人的泰坦潜水器18日潜入深海探索知名沉船「铁达尼号」时失联，多国搜救队展开大规模搜救，但后来美国海岸防卫队证实潜水器在深海内爆，5人全数罹难。

加拿大运安会（TSB）主席佛克斯（Kathy Fox）说：「我们的任务是要查明发生何事及为何发生，找出需要改进之处，减少未来此类事件或风险再度发生。」

对事故的完整调查，可能需要18个月到2年时间。

加拿大运安会调查人员今天登上悬挂加拿大国旗的潜水器母船「极地王子号」（Polar Prince）。这艘母船上周末从圣约翰港（St.John）起航，将泰坦潜水器带到北大西洋的潜航下水点。

加国运安会负责调查航空、铁路、海上和管线事故，以提高运输安全，但不负责归咎过失或厘清民、刑事责任。

美国海岸防卫队22日表示，泰坦潜水器发生「灾难性内爆」，船上5人全部罹难。在距离铁达尼号船头约500公尺处的海底发现潜水器散落残骸。

与此同时，加拿大皇家骑警（RCMP）则调查导致泰坦潜水器人员死亡的一连串事件中，有无触犯刑法情事。

当地警长奥斯蒙（Kent Osmond）表示，调查人员的工作是要确定「皇家骑警有无必要进行全面彻查」。

他说：「皇家骑警会审度情事，在有违反联邦或省级刑事法律时才会进行调查。」 （译者：纪锦玲）

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