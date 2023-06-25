加州山区发现人类遗骸 与朱利安山德斯失踪地吻合

（法新社华盛顿24日电） 地方当局表示，有健行者在美国加州的圣安东尼奥山发现人类遗骸，那个区域和英国电影演员朱利安山德斯5个月前失踪的地方大致吻合。

广告 继续浏览后续

圣伯纳地诺（San Bernardino）警长办公室在声明中表示，那副人类遗骸是今天早上被人在荒野中发现的。

声明中补充道：「有健行民众（在山的附近）发现那具人类遗骸，便通知丰塔纳（Fontana）警局。 」

遗体被送到验尸官那里鉴定身份，预计下周会有结果。

因演出1985年电影「窗外有蓝天」（A Room with a View）成名的朱利安山德斯（Julian Sands），1月在距洛杉矶市中心外不远，3000公尺高的圣安东尼奥山（Mount San Antonio），也就是当地人称鲍尔迪山（ Mount Baldy）的地方失踪。

65岁的朱利安山德斯是经验丰富的健行者，曾形容自己最幸福的时刻，是「在寒冷灿烂的早晨爬到接近山巅的地方」。

加州去年12月和今年1月遭连串的风暴袭击，为包括圣安东尼奥山在内的山区带来大雪。

圣伯纳地诺郡警方当时表示，情况愈来愈危险，2017年到2022年间，就有8人在那里丧生。

朱利安山德斯的兄弟在搜救任务展开两周后说：「他还没被宣布失踪或推定为死亡，但我心里知道他已经离世。」

© 2023 AFP