瓜地马拉总统选举恐进入2轮 有选民扬言投空白票

（法新社瓜地马拉市25日电） 瓜地马拉选民今天投票选总统，有些人希望新总统能解决瓜国贫困、暴力和腐败问题，但寄予如此厚望的民众人数却是极少，民调显示可能会在8月进入第2轮决选。

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法新社报导，两名受欢迎的候选人在选举法院中被裁决资格取消，其结果是前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）、联合国外交官穆莱（Edmond Mulet）、独裁者的女儿苏瑞．李欧斯（Zury Rios）在22名候选人中领先群伦。民众普遍认为法院的裁决有问题。

「自由新闻报」（Prensa Libre）的最新民调显示，中左翼候选人、前第一夫人托瑞斯以21.3%的支持率领先；中间派职业外交官穆莱以13.4%的支持率居次。托瑞斯为已故左翼总统柯隆（Alvaro Colom）的前妻。

民调中位居第3的是右翼苏瑞．李欧斯，其支持率为9.1%，她是前军事强人李欧斯（Efrain Rios Montt）的女儿。

早前民调中受欢迎的两位候选人毕内达（Carlos Pineda）和卡布瑞拉（Thelma Cabrera），经最高选举法院（Supreme Electoral Tribunal，TSE）宣布候选资格无效。两人的支持者声称，此一裁决无异是将他们政治边缘化。

目前的民意调查显示，很有可能在第一轮投票中，没有任何候选人能囊括胜出所需的50%门槛票数，因此可能在8月20日进入第2轮决选。

瓜地马拉有约940万名合格选民。根据「自由新闻报」民调显示，对选举法院不信任的选民比率很高，有超过1/10的受访者表示，他们打算投下空白票以示抗议。 （译者：纪锦玲）

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