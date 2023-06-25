瓦格纳叛变危机暂时解除 美与盟国磋商并持续观察

（法新社华盛顿24日电） 俄罗斯遭遇佣兵集团瓦格纳叛变一事暂时划上休止符，但美国今天仍旧与盟国密切磋商，并持续观望瓦格纳及其首脑普里格津接下来的行动。

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佣兵组织「瓦格纳集团」（Wagner Group）哗变并朝莫斯科挺进、局势大有一发不可收拾之际，普里格津随后意外宣布撤军让事件暂告落幕。美方官员则小心翼翼，避免直接对俄罗斯「内部」局势发表评论。

美国总统拜登与法国、德国、英国领袖通话，担心俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）对核武大国俄罗斯的控制力可能正在下滑。

白宫所公布的通话内容指出，西方领袖讨论「俄罗斯的局势」。普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日宣布发起「正义游行」，在占领俄国南方的罗斯托夫市（Rostov）后原本准备进军莫斯科，却突然今天宣布撤军。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）的发言人表示，奥斯汀也已与加拿大、法国、德国、英国、波兰等国的防长通过话。

美国参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）取消原订要到以色列和约旦的行程，显示美国对此事的严正关切。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和西欧国家、日本方面通话，国务院发言人米勒（Matthew Miller）表示盟国都承诺会「保持密切协调」。

欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）不愿直接评论他所谓俄罗斯「内部」问题。

但波瑞尔表示，他已启动欧盟（EU）的危机应变中心，并在26日欧盟的外交事务理事会（Foreign Affairs Council）开会前，与欧盟官员做好协调。

他并说：「我们对乌克兰的支持仍旧不减。」

© 2023 AFP