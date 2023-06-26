乌克兰：南部反攻再传捷报 收复顿内茨克州聚落

（法新社基辅26日电） 乌克兰国防部副部长马里亚尔（Ganna Malyar）今天表示，在南部的俄乌两军战线上，乌国部队又收复一座被俄军占据的聚落。

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马里亚尔在她的通讯软体Telegram帐号上贴文：「国军部队让瑞夫诺皮尔（Rivnopil）重回我方掌控。让我们继续推进。」

顿内茨克州（Donetsk）有两处乡下社区都叫瑞夫诺皮尔，两地都在俄乌交战前线附近，一处在沃尔诺瓦哈（Volnovakha District），另一处在大诺沃西尔卡（Velyka Novosilka）。马里亚尔并未说明乌军收复的地方是哪一个瑞夫诺皮尔。

不过，根据乌军先前三面包抄大诺沃西尔卡的瑞夫诺皮尔，或许可以推断马里亚尔所称收复之地就是这座瑞夫诺皮尔，而非另一地。

乌克兰本月对占领南部和东部共计1/5国土的俄军发动反攻。

尽管乌克兰开始部署更多西方供应的武器和战车，总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）仍坦言进展不若期望中的迅速。

但乌军已在顿内茨克州大诺沃西尔卡南方的莫克里亚利河（Mokri Yaly River）河谷取得突破，收复瑞夫诺皮尔代表乌军持续挺进。

俄军16日证实双方为了瑞夫诺皮尔交战，当时距离乌克兰正式发动夏季反攻刚过2周。

马里亚尔稍早总结上周战况时说，乌国部队又收复17平方公里的失土，累计光复130平方公里的国土，其中面积最大的一块位于布格列达尔（Vuhledar）以南，包括瑞夫诺皮尔在内。

© 2023 AFP