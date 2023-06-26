俄拟在澳洲国会旁盖新使馆 用途遭疑遇法律挫折

（法新社坎培拉26日电） 俄罗斯寻求在澳洲国会附近兴建新大使馆的计画今天遭遇法律挫败，澳洲最高法院今天裁定，驻守此处的俄方人员必须暂时离开这块土地。

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俄罗斯2008年从澳洲政府手中取得一块土地租约，2011年获准在此建造新大使馆，而这处地点距离澳洲国会大厦仅一箭之遥。

澳洲情报机构曾提出警告，俄国驻坎培拉大使馆可能被用来做为监视澳洲国会议员的基地，坎培拉当局于是以国家安全威胁为由，阻挡俄罗斯在国会大厦旁兴建新大使馆。

澳洲政府上周宣布废止这块土地的租约，而俄国大使馆则在关键时刻要求澳洲最高法院维持一项土地租赁契约，藉此保障俄罗斯在坎培拉兴建新大使馆计画，并派出一名外交人员在此坐镇，不让澳洲回收土地，并展开法律行动，避免这名人员遭驱离。

澳洲政府消息人士证实，驻守这块土地的男子享有外交保护。澳洲警方一直在监看这片土地，但政府不愿逮捕这名外交人员，以免两国之间已很复杂的外交关系变得更加棘手。

媒体报导，澳洲最高法院今天上午裁定，俄方人员必须暂时离开这块使馆预定地，直到此案返回法院进行更详细的法律攻防。

俄罗斯大使馆表示，对这项裁决「不予置评」。

这处地点与澳洲国会仅相距约400公尺。澳洲国会已通过专法，以阻止俄国大使馆在此建造新大使馆。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）告诉记者：「政府已收到非常明确的安全建议，关于俄罗斯在距离国会大厦这么近的地方兴建新大使馆所构成的风险…我们正迅速采取行动，来确保租约地点不会变成正式使馆。」（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP