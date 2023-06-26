保守派新民主党大胜 希腊总理矢言做出重大改革

（法新社雅典25日电） 希腊全国选举，保守派政党新民主党大胜，连任总理的米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）矢言做出重大改革。

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在计票几乎全部完成后，米佐塔基斯带领的新民主党（New Democracy）获得超过40.5%的支持率，遥遥领先支持率不到18%、前总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）的激进左派联盟（Syriza） 。

保守派的领先优势达到近50年来最高峰，因为他们在希腊出现严重的债务危机后，帮助希腊恢复经济健康，获得选民对他们的肯定。

米佐塔基斯说：「人民让我们拉开安全距离、获绝对多数的支持，将迅速展开重大改革。」他补充道，自己对于新的任期有「雄心壮志」的目标，希望可以「改变」希腊。

55岁的米佐塔基斯毕业于美国哈佛大学，曾在全球管理顾问巨擘麦肯锡公司（McKinsey）担任顾问，他带领希腊这个欧盟会员国摆脱COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情造成的影响，经济连两年出现强劲成长。1个月前的选举中，他已经取得压倒性胜利。

但因距离组成一党政府还差5个席次，米佐塔基斯并不打算组联合政府，因此要求980万选民再次投票。

© 2023 AFP