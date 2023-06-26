分析人士指瓦格纳兵变削弱蒲亭威望

（法新社巴黎25日电） 俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）兵变引发轩然大波，分析人士表示，那不但削弱俄国总统蒲亭的威望，还可能进一步影响俄乌战争的进程。

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瓦格纳集团首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）周末发动的兵变没有成功，他们在朝莫斯科挺进之际，却突然宣布撤军。不过这对蒲亭（Vladimir Putin）的形象造成损伤，提振乌克兰部队的士气，也引发一阵混乱。

这是长期在俄罗斯掌权的蒲亭所面临的最大挑战，也是他1999年上台以来最严重的一次安全危机。

但目前还不确定这样的情况是否会直接转化到战场上，正如同外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）高级研究员李伊（Rob Lee）所指，瓦格纳在乌克兰战场已不再发挥关键作用。

李伊在推特（Twitter）上写道：「瓦格纳部队于5月底、6月初在乌克兰东部城镇巴赫姆特（Bakhmut）的战役中被取代。」巴赫姆特之役是俄乌战争中持续最久且最血腥的战役。

「我不认为有任何瓦格纳部队目前在前线，或为了这次的行动从那里撤走。」

他补充道：「瓦格纳的目的是进攻，而非防御，目前还不清楚他们将在乌克兰的反攻中扮演什么角色。」

今天从前线回来的乌克兰士兵表示，瓦格纳兵变并未明显影响巴赫姆特周遭的战斗。

© 2023 AFP