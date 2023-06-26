德国检方承认监听环保人士电话

（法新社法兰克福25日电） 德国检方今天证实媒体报导，承认调查人员监听环保团体「最后一代」（Last Generation）活动人士的电话，这起监听事件引发了广泛的愤怒。

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慕尼黑检察官办公室发言人表示，这次监听是因怀疑该组织成员「成立或支持犯罪团体」所进行调查的一部分。

「最后一代」的成员曾为表达减碳诉求，将手黏在路面进而瘫痪交通。他们谴责窃听行为，认为此举「荒谬」。 检察官办公室发言人表示，该组织成员与媒体记者间的对话，属于被监听的电话内容。

发言人说，虽然记者本身并非监听目标，但记者在「受监听的电话号码拨打时，会受到此措施影响。」

「南德日报」（Sueddeutsche）昨天首次披露这起监听事件，并于报导中指出自去年10月起即已开始。根据报导，监控范围包括电子邮件、语音邮件帐户和记录手机的「全球卫星定位」（GPS）数据。

对此消息，「最后一代」组织在推特（Twitter）发文表示：「我们抗议时都具名且露脸，计画也公开，并愿意承担法律后果。尽管如此，巴伐利亚邦犯罪办公室（LKA）仍记录电话、电子邮件和活动概况。甚至发布新闻的电话也遭监听。这太荒谬了！」

「最后一代」补充说，目前尚不清楚监听是否仍在持续。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）领导的执政党社会民主党（SPD）议员卡斯提鲁奇（Lars Castellucci）表示，监听「引发了有关比例原则的问题」。 极左翼的德国反对党左派党（Die Linke）国会党团领袖巴契（Dietmar Bartsch）表示这种监听「完全不当」。

作为刑事调查的一部分，警方上个月突袭几名「最后一代」成员的住所，并查封2个银行帐户。尽管如此，活动人士仍誓言持续抗议。

© 2023 AFP