瓜地马拉大选2总统候选人控执政党买票

（法新社瓜地马拉市25日电） 瓜地马拉大选投票结束，两位总统候选人指控执政党买票。也有民众指控选举舞弊，与警方爆发冲突。

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民调领先的中左翼托瑞斯（Sandra Torres）和中间派穆莱（Edmond Mulet）指控执政党为让该党候选人康得（Manuel Conde）得利而买票舞弊。

托瑞斯在首都瓜地马拉市（Guatemala City）一所学校投票后表示，执政党透过发放食物来买票。

穆莱表示，其阵营收到「关于某种威胁」以及候选人拿钱给选民的举报。

他在投票后表示：「我们希望这一天，这些疑虑都将化解，人民的意愿将得到尊重。」

在距离瓜地马拉市30公里的圣荷赛德尔戈尔福（San Jose del Golfo），选民与警察与军队爆发冲突。选民指控市长非法把其他地区的民众带来投票，支持即将卸任的总统贾麦岱（Alejandro Giammattei）领导的执政党。该镇的投票已经暂停。

在另一个城镇圣马丁萨波蒂特兰（San Martin Zapotitlan），警察向示威者发射催泪瓦斯，这些示威者在投票所焚烧选票时提出同样指控。警方表示，有11人被捕。

投票所在上午7时（台北时间25日晚上9时）开放，晚间6时关闭，数小时后预料就会有初步结果。

© 2023 AFP