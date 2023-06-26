瓦格纳兵变前线状况不变 乌军：巴赫姆特持续激战

（法新社乌克兰巴赫姆特25日电） 从前线返回的乌克兰士兵今天表示，俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）兵变，并未显着影响乌东城市巴赫姆特（Bakhmut）周边战事。

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法新社记者看见一批受伤士兵从战场返回，一名医治在巴赫姆特受伤士兵的外科医生说，最近几天有比较多患者。

留着大胡子的26岁士兵纳札（Nazar）说：「大多数人，大多数军人都非常清楚，俄军还在这里，他们没有离开，他们还在同样的地方。」

巴赫姆特今夏几乎完全被俄罗斯占领，这项战功很大程度归功于瓦格纳佣兵。附近地区战事仍在继续。

瓦格纳领导人普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日发动兵变，矢言推翻俄罗斯军事领导层，引发俄罗斯数十年来最大的政治危机。

普里格津命令部队占领俄罗斯南部一个重要军事总部，并向莫斯科进军。白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）居中斡旋促成协议后，普里格津昨天突然下令佣兵撤退。

这场流产的兵变让俄罗斯国内外许多人震惊。

包括纳札在内，有些人认为，宣传瓦格纳兵变是为了欺骗乌克兰军队。

纳札说，「俄罗斯使出浑身解数让我们失控」，包括在社群媒体上发布「假新闻」。

他说：「我们从巴赫姆特那边回来，我们可以说，克利什基夫卡（Klishchiivka）和巴赫姆特地区都在继续战斗，和昨天一样，俄罗斯今天继续发动攻击。」

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