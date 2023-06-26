瓦格纳结束兵变 蒲亭掌控权力受外界质疑

（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团首脑普里格津发动兵变后，虽与莫斯科达成协议，化解一场非同寻常的危机，但分析人士说，这起事件暴露了蒲亭的统治比先前所想更加脆弱。

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在俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）同意撤销对瓦格纳集团（Wagner）首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）的叛国罪指控，并让他流亡白俄罗斯后，瓦格纳集团今天已返回基地。

莫斯科今天仍维持安全措施，但警察人数明显减少，一般民众表示自己并不担心，而普里格津的确切下落目前仍不明朗。

70岁的什梅列瓦（Ludmila Shmeleva）在莫斯科红场告诉法新社：「当然，一开始我很震惊。我没想到会这样。」

她说：「我们正在打仗，正如蒲亭总统所说，还有内敌在背后捅你一刀。但我们在四处走动、放松，没有感觉到任何危险。」

普里格津最后一次露面是在24日晚间，当时他乘坐一辆休旅车离开俄国南部城市顿河畔罗斯托夫（Rostov-on-Don）时，引起当地民众热烈欢呼，有人隔着车窗与他握手。载有瓦格纳佣兵的装甲车，则跟在普里格津的车后面。

有报导指出，瓦格纳佣兵一度逼进莫斯科约400公里处，而普里格津本人则声称「在24小时内，我们距离莫斯科200公里」。

蒲亭昨天谴责兵变是叛国罪，并矢言要惩罚主事者，并指责他们将俄罗斯推向内战的边缘。然而，当天稍晚，蒲亭接受白俄罗斯斡旋的一项协议，以避免莫斯科数十年来最严重的安全危机。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）和美国总统拜登则在下个月于立陶宛举行的北大西洋公约组织（NATO）峰会之前，今天通电话讨论瓦格纳兵变事件。

泽伦斯基在推特（Twitter）表示：「在国际秩序恢复之前，世界必须向俄罗斯施压。」他也再度提到，在乌克兰对俄罗斯展开反攻时使用远程武器的可能性。

© 2023 AFP