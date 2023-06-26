缅甸军政府公开销毁5亿美元毒品

（法新社仰光26日电） 缅甸军政府表示，他们今天焚烧了价值近5亿美元的非法毒品，但也示警，他们无法阻止毒品生产和贩运激增的趋势。

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在一年一度庆祝「禁止药物滥用和非法贩运国际日」（International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking）的盛大活动上，高高堆起的海洛因、大麻、俗称「冰毒」的甲基安非他命、以及鸦片在商业中心仰光公开销毁。

根据军政府官员，电视转播的销毁活动也在缅甸其他地方进行，全国销毁的毒品总价值4亿4600万美元。

但是，缅甸中央药物滥用管制委员会（Central Committee for Drug Abuse Control）负责人罕见承认，缅甸毒品交易金额高达数十亿美元，打击行动并未收到成效。

中央药物滥用管制委员会主席索塔（Soe Htut）告诉「缅甸环球新光报」（Global New Light of Myanmar）：「尽管已经逮捕和起诉无数吸毒者、毒品制造者、贩运者、以及贩毒集团，毒品的生产和贩运根本没有减少。」

被称作「金三角」（Golden Triangle）的缅甸、寮国、泰国交界地区长期以来一直是非法毒品生产和贩运的温床，尤其是冰毒和鸦片。

其中包括缅甸掸邦（Shan State）。根据联合国说法，掸邦是东南亚冰毒的主要来源，这里也混杂着少数民族叛军以及与缅甸军方结盟的民兵组织。

分析家认为，于2021年推翻民选政府夺权的军方，对于终结获利丰厚的毒品交易并不认真。

独立分析家马迪森（David Mathieson）告诉法新社，军方「实际上是毒品交易的最终保护集团，多年来一直是如此」。

在此次销毁活动之前，联合国通报，去年在缅甸查获了创纪录的冰毒，政变带来的混乱也使得鸦片罂粟的种植死灰复然。

本月稍早，根据联合国毒品暨犯罪办公室（UN Office on Drugs and Crime），2022年在缅甸查获超过23吨的结晶甲基安非他命（crystal meth，亦称结晶甲安）。

联合国毒品暨犯罪办公室指出，东南亚的冰毒批发和街头贩售价格都在下滑或是处于历史低点。「最有力的地区贩运网络仍能运作，并且有高度的自信他们不会被阻止。」

联合国毒品暨犯罪办公室1月时表示，自政变以来，鸦片罂粟的生产急遽增加。政治和经济动荡驱使农民种植罂粟。

联合国表示，现在用于种植鸦片罂粟的土地突破4万公顷，约为纽约市面积的一半。

© 2023 AFP