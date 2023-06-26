56岁高考钉子户 中国男子第27次落榜仍未放弃

（法新社北京26日电） 有「中国高考钉子户」之称的梁实现年56岁，他过去几十年屡败屡战不断参加高考，到今年已参加27次考试依然落榜，虽然他不禁怀疑还能否考上心仪大学之梦，仍决定明年再战。

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梁实是名白手起家的富翁，这40多年考了27回高考，就为考上顶尖的四川大学一圆成为「知识分子」的抱负。

从大部分社会衡量标准看，梁实的人生堪称成功，从一介工厂低阶员工一步一脚印，最后成立自己的建材公司，赚进数百万人民币对他来说不是难事，但他始终没忘情大学梦。

为达成有名望的高等教育，他一天念书12小时，戒掉打麻将与喝酒、忍受媒体取笑他「高考钉子户」及网路上怀疑他作秀的质疑。

尽管他过上好几个月苦行僧般的生活，今年他的高考总分424分，距离普通大学的二本线差34分。一本指的是中国大陆全国重点大学，二本是普通大学，各有最低门槛分数线。

他受访时告诉法新社：「得知成绩前，我心里已经有谱分数到不了一本线，却没想到连二本线都到不了。」

梁实从1983年开始报名高考，2018年最高考到469分，当年四川理科二本线是458分，一本线是546分，当时他认为还能考更好于是决定继续重考。但一直到2021年成绩仍不尽理想，梁实从2022年开始选择文科，没想到分数428分仍低于文科二本线38分，但他仍觉得与川大的缘分未尽，决定再战。

2023年的高考成绩出炉，梁实曾表明如今年能上二本线进一个满意的二本大学，他就会去读，怎料总分424分依旧落榜，甚至比去年还略退步。

若是过去，落榜丝毫不妨碍梁实再接再厉的决心，每回落榜他都誓言明年再来；但这回他不禁怀疑是否努力永远也无法开花结果。

他语带倦意说：「若真的再看不到进步希望，就没有再考下去的动力，我是真的每天都很用功。很难讲明年还会否继续准备高考。」萌生倦意还是考了几十年头一遭。

不过生活突然与准备考试绝缘，对已考了这么多年的梁实而言还是难以想像。

他若有所思地说：「虽然是个很难下的决定，但我还没打算放弃。若就这么放弃不再考了，那余生所喝的每口茶都是遗憾的滋味。」

© 2023 AFP