法国首度试飞极音速滑翔载具

（法新社巴黎27日电） 法国军备总局表示，法国已在昨天进行了一款极音速滑翔载具原型机的首度试飞。法国正在寻求研发出能够躲避最精密防空系统的新飞弹科技。

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法国军备总局（Direction generale de l'Armement，DGA）指出，一枚探空火箭昨天载运一架VMAX极音速滑翔载具，从法国西南部比斯开湾（Bay of Biscay）旁的比斯卡罗斯（Biscarosse）火箭试射场发射升空。

法国军备总局在声明中表示：「这起试飞是循要求非常高的长程轨迹，代表空前的技术挑战，这也将为我国极高速武器的未来规划铺路。」

法国军备总局并未提供有关试飞结果的细节，仅表示正在分析试飞过程中收集到的资料。

法国在2019年将VMAX计画的管理工作发包给航太公司阿丽亚娜集团（ArianeGroup），计画的目的是要开发出一架极音速滑翔载具示范机。

极音速滑翔载具是一种无动力机动飞行器，可以5马赫以上的速度飞行。其功用是可搭载核弹头或传统弹头，因此拥有核武的强国过去几年不断研究这种载具。

极音速滑翔载具通常是利用一枚火箭推进到离地数十公里的高空后，再与酬载一同以极音速降落。它不像弹道飞弹以固定轨迹行进，而是可在高速时改变飞行方向。

© 2023 AFP