瓜地马拉总统候选人阿雷巴洛 矢言将打击贪腐

（法新社瓜地马拉市27日电） 瓜地马拉总统候选人阿雷巴洛在昨天总统大选首轮投票中爆冷出线，将在第2轮投票中对决前第一夫人托瑞斯。阿雷巴洛今天宣布他若获胜，首要任务就是打击贪腐。

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阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）在首都宪法广场（Constitution Square）举行的庆祝集会结束时向法新社表示，如不这么做，「我们将无法挽救国家发展所需的体制」。

64岁的阿雷巴洛还说，瓜地马拉「需要诚实和正派来实现发展」。

阿雷巴洛在选前民调中排名第8，却在首轮投票中意外排名第2，他和前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）间的对决，也意味着瓜地马拉将迎来十多年来首位左翼领袖。

根据今天上午几近完成的计票结果，已故前总统柯隆（Alvaro Colom）的前妻托瑞斯在昨天选举中的得票率约15.8%，紧随其后的是阿雷巴洛，得票率近12%。

这次首轮选举投票率很低且无效选票比例高，因为只剩少数瓜地马拉人仍抱持希望，认为下任总统有望解决严重贫困、暴力及贪腐等问题。

不过，阿雷巴洛在昨天投票中出线，令许多瓜地马拉民众重燃希望，投票结果今天也在工作场域、咖啡厅、餐厅、公车及计程车上引发热议。阿雷巴洛的父亲是前改革派总统胡安．荷塞．阿雷巴洛（Juan Jose Arevalo）。

阿雷巴洛说：「我们非常兴奋、充满热情，我们触动了人民的盼望。人们纷纷挺身支持我们，他们给了我们前所未有的支持。带着这样的盼望和支持，我们将拯救我国的体制。」

阿雷巴洛说：「我们将赢得第2轮选举，而且我们将赋予我国应有的未来，而非陷入过去20年的泥沼。」

他还说：「在昨天发生的事情后，我确信（我会胜选）。我们知道我们正走在对的道路上。」

© 2023 AFP