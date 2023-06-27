瓦特斯被任命为福斯新闻明星主持人

（法新社华盛顿26日电） 福斯新闻今天宣布由瓦特斯（Jesse Watters）接替被驱逐的黄金时段当家主播卡尔森（Tucker Carlson）。瓦特斯同样是一位以挑衅言论着称的保守派评论员，他对左派的攻击为他赢得大量追随者。

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瓦特斯的出线是新闻巨人福斯的改组行动之一。福斯新闻（Fox News）先前以7亿8750万美元与Dominion投票系统公司（Dominion Voting Systems）达成诽谤案和解，随后又在4月底与好斗的明星主播卡尔森分道扬镳。

媒体巨擘梅铎（Rupert Murdoch）旗下的福斯新闻在美国前总统川普（Donald Trump）任职前与任职期间力挺川普，但双方最近关系不太稳定，川普常因福斯未予他应有的支持而愤怒。 瓦特斯目前是福斯新闻晚间圆桌谈话节目「五人组」（ The Five）的共同主持人。福斯新闻在宣布瓦特斯的新工作时，也同时公布新版的黄金时段内容，将由「瓦特斯黄金时段」（Jesse Watters Primetime）接替卡尔森原来在晚上8时的节目。

此一人事变动，正值福斯试图控制卡尔森于5月离职后造成的财务损失。在卡尔森充满火药味的离职后，福斯新闻的晚间收视率据称暴跌。

现年44岁的瓦特斯2001年大学毕业后即加入福斯新闻担任制作助理，很快就以好斗的「突袭式新闻」（ambush journalism）采访风格窜起。

瓦特斯以在街头突袭不知情的采访对象闻名，这些人通常是政客、政府官员或自由派活动人士，其中许多人对瓦特斯的作法感到愤怒。

他曾遭指控播出具有种族主义的节目内容、嘲笑游民是「生活中的鲁蛇」，同时也嘲讽移民。 2021年底疫情期间，瓦特斯促请一场保守派政治会议的参与者「突袭」美国顶尖传染病专家佛奇（Anthony Fauci）。佛奇当时是美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长，也是美国对抗COVID－19的代言人。瓦特斯呼吁与会者猛轰佛奇，并「予以致命一击」。 佛奇后来表示瓦特斯应该「当场被解雇」，但福斯新闻在声明中为他们的明星记者辩护。 福斯新闻今天表示，新的人事阵容将「确保我们的观众在未来几年，能获得一流团队无与伦比的报导」。

© 2023 AFP