美国警告非洲国家 瓦格纳只会带来死亡与破坏

（法新社华盛顿26日综合外电报导）俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团（Wagner）对俄罗斯发动兵变后，美国今天再次警告非洲国家与瓦格纳合作充满风险，他们所到之处尽是死亡与破坏。

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法新社报导，美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）向记者表示，美国重申「曾公开与私下向这些国家传达的讯息，即瓦格纳每进入一个国家，随之而来的就是死亡与破坏」。

米勒说：「你看到瓦格纳剥削当地民众，我们看到他们榨取当地钱财、侵犯人权。」

米勒表示：「瓦格纳陷入冲突时将带来不稳定，周末发生之事，加深我们对此问题的忧虑。」

俄罗斯准军事组织在非洲越来越活跃，马利军政府招聘佣兵，并在与前殖民宗主国的法国关系恶化后，在外交上站在俄罗斯一边。

联合国人权机构上个月的报告指出，2022年3月在马利中部穆拉（Moura）发生至少500人死亡的屠杀事件，美国认为幕后介入的外国势力就是瓦格纳。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）今天接受国营媒体「今日俄罗斯」（RT）访问时表示，俄罗斯「教官」将继续在马利与中非共和国工作。

拉夫罗夫表示，欧洲已「放弃」了这两个非洲国家，尤其是法国，这两个国家也要求俄罗斯和瓦格纳提供军事教官并「确保其领袖安全」。 瓦格纳集团首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）周末发动了一场短暂的兵变，他的部队向莫斯科挺进，不过随后达成一项协议，克里姆林宫表示他将能安全前往白俄罗斯。

© 2023 AFP