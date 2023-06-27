联合国视察关达那摩湾监狱：不人道且有辱人格

（法新社纽约联合国总部26日电） 美国人权专家今天就初访关达那摩美军监狱一事提出报告说，最后30名被拘留者几乎持续受到监视、严酷隔离，与家人接触也受限，这样的待遇「残忍、不人道且有辱人格」。

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联合国人权事务特别报告专员奥雷恩（Fionnuala Ni Aolain）表示，古巴关达那摩湾（Guantanamo Bay）美国海军基地这座监狱的待遇，已违反被拘留人的「基本权利和自由」。

奥雷恩指出，2001年盖达组织（Al-Qaeda）攻击美国后，这批被拘留人以犯嫌身分遭到扣押将近20年，他们遭受一连串虐待，包括强制提取细胞、恶劣的医疗及心理健康照护。

奥雷恩在新闻简报会中表示，这些受拘留人也欠缺与家属接触，不论是面对面访视或通话联系。

她说：「根据我的评估，依据国际法，这类做法和疏漏，整体而言构成持续残酷、不人道且有辱人格的待遇。」

在联合国人权专家20年来寻求访问这座监狱后，奥雷恩今年2月率团前往关达那摩。

她在介绍该团队的报告时表示，华府尚未解决与被拘留者有关最明显的侵犯人权行为，即这些人在2000年代初期遭到秘密扣押并转移或引渡到关达那摩，且许多人在911恐怖攻击事件后的头几年里，受到美国特务严厉折磨。

这些被拘留人预定的军事审判，也因为他们在经过严刑拷打后能否获得公平正义的问题而延滞多年。

© 2023 AFP