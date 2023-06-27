针对「柴油门」诈欺案认罪后 奥迪前执行长史塔德勒遭判缓刑

（法新社慕尼黑27日电） 德国奥迪前执行长史塔德勒今天在「柴油门」诈欺审判后遭判缓刑及罚款，成为首名因该案被定罪的福斯汽车集团高阶主管。

广告 继续浏览后续

法新社报导，慕尼黑地区法院今天判处60岁的史塔德勒（Rupert Stadler）1年9个月的缓刑，并责令他支付110万欧元罚款。

拥有奥迪（Audi）、保时捷（Porsche）、斯柯达（Skoda）和喜悦汽车（SEAT）等子公司的德国汽车巨擘福斯汽车集团（Volkswagen）2015年爆发「柴油门」（dieselgate）丑闻，并在同年9月承认安装非法软体，以操纵全球1100万辆柴油车的废气排放量。这起丑闻导致集团陷入危机。

在2020年开始的「柴油门」审判中，史塔德勒一直否认所有不法行为。

直到今年5月，史塔德勒的律师索尔-葛罗尔（Ulrike Thole-Groll）在声明中告诉法庭，丑闻爆发后，「在解决柴油问题的过程中」，史塔德勒「疏于」告知商业伙伴装有所谓「减效装置」（defeat device）的汽车仍在市场销售。

「减效装置」可使车辆受测时废气排放量少于道路实际排放量。

福斯汽车一直坚称，柴油门丑闻是少数基层员工在上级不知情的情况下偷偷行动所致。

不过，德国检察官表示，即使在得知相关情况后，史塔德勒仍允许在2018年初前销售数千辆装有作弊装置的车辆。

同案的另名被告、前奥迪和保时捷主管哈茨（Wolfgang Hatz）则被判处2年缓刑，并科罚金40万欧元。

© 2023 AFP